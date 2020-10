Cdm: approvato regolamento organizzazione agenzia ItaliaMeteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri 5 ottobre a Palazzo Chigi, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Università e della ricerca Gaetano Manfredi, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente della Repubblica, concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia. Lo rende noto un comunicato stampa della presidenza del Consiglio. In particolare, il regolamento disciplina l'organizzazione di "ItaliaMeteo" e prevede che la stessa Agenzia supporti le Autorità statali e regionali preposte alle funzioni di protezione civile, alla tutela della salute e dell'ambiente, alle scelte di politica agricola, nelle decisioni di rispettiva competenza, ivi comprese, in particolare, quelle da adottarsi nell'ambito del Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, nonché per l'attuazione del piano sull'agricoltura di precisione e di misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Il testo tiene conto dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari. (Com)