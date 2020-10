Libia: Bashagha, il ministero dell'Interno riceverà barche veloci per affrontare le migrazioni illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fathi Bashagha, ha detto che il suo dicastero "riceverà motoscafi che contribuiranno ad aumentare le capacità della Libia nell'affrontare le migrazioni illegali". Bashagha ha aggiunto su Twitter di aver avuto "colloqui fruttuosi con il commissario europeo per il vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi, sul dossier sulla migrazione". Da parte sua, Varhelyi ha dichiarato su Twitter che i suoi colloqui con Bashagha sono stati "molto fruttuosi" e incentrati "su come rafforzare il nostro sostegno per affrontare meglio le sfide della migrazione, in particolare la migrazione irregolare". Il commissario europeo incaricato dell'espansione e della politica di vicinato ha ritenuto "positivo che si riprendano i rimpatri volontari dal Paese verso l’Africa sub-sahariana". (Lit)