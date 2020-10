Usa: Trump lascia l’ospedale, esorta a non temere il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lasciato il Walter Reed National Military Medical Center, l’ospedale militare di Bethesda dove era ricoverato da giorni, dopo essere risultato positivo al coronavirus. All’uscita dall’ospedale, nella serata di lunedì, 5 ottobre, il presidente ha brevemente commentato con un tweet i tre giorni di terapia cui si è già sottoposto, sminuendo il rischio rappresentato dal virus per la maggior parte degli individui ed esportando i cittadini Usa a non lasciare che la paura “domini” le loro vite. Trump, in giacca e cravatta e con indosso una mascherina chirurgica, ha lasciato la struttura ospedaliera alle ore 18.30, ignorando le domande dei giornalisti ma ringraziando “tutti quanti”, prima di imbarcarsi sull’elicottero presidenziale Marine One alla volta della Casa Bianca. Al suo arrivo alla residenza presidenziale, Trump ha camminato senza aiuto sino all’entrata, prima di rimuovere la mascherina dal viso: un gesto che ha dato subito avvio a nuove polemiche da parte dei suoi detrattori. (segue) (Nys)