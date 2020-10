Giappone: premier Suga, Tokyo può diventare hub finanziario globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale del Giappone, Tokyo, può ambire a diventare uno hub finanziario di rilievo globale. Lo ha dichiarato il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, annunciando i piani del suo governo per abbassare la pressione fiscale e promuovere la diversità nei consigli di amministrazione, attraendo talenti internazionali. Il Giappone “può ambire ad una rivitalizzazione del mercato attraendo personale del settore finanziario dall’estero”, ha detto Suga nel corso di una intervista al quotidiano “Nikkei”, la prima dopo la sua elezione alla fine del mese scorso. Il premier giapponese si è impegnato ad “affrontare rapidamente questioni come la tassazione, i requisiti di residenza e il sostegno amministrativo in lingua inglese”, tutti nodi cruciali per consentire al paese di competere con i principali centri finanziari del Globo. Ad oggi il Giappone impone un’aliquota del 33 per cento su redditi da 10 milioni di yen (94.900 dollari), una percentuale assai superiore a quelle praticate su salari analoghi ad Hong Kong (17 per cento) o Singapore (15 per cento). (segue) (Git)