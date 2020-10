Giappone: premier Suga, Tokyo può diventare hub finanziario globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico, principale partito di governo, ha chiesto un sensibile abbassamento della tassazione, argomentando che proprio le tasse sul reddito e i prelievi sulle eredità pongono ostacoli enormi all’attrazione di talenti internazionali. La commissione per le politiche fiscali del partito presenterà una serie di ricerche e proposte di riforma entro la fine del 2020. “Mi aspetto certamente che Tokyo si sviluppi come centro (d’affari finanziari)”, ha dichiarato Suga, che ha anche commentato il guasto ai sistemi della Borsa di Tokyo verificatosi la scorsa settimana, definendolo “deplorevole”. Il premier ha chiesto una indagine approfondita sul malfunzionamento, che ha arrestato gli scambi a Tokyo e su altre piazze d’affari minori del paese per un’intera giornata. Suga ha evidenziato che “lo sviluppo di un centro finanziario internazionale richiede l’adozione di infrastrutture adeguate”. (Git)