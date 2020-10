Asia: prezzi gnl in rialzo in vista di un inverno rigido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del gas naturale liquefatto (gnl) hanno invertito la tendenza al ribasso causata dal coronavirus all’inizio di quest’anno, per effetto delle previsioni relative ad un inverno rigido e del calo della produzione causato dagli uragani negli Stati Uniti. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”. Il prezzo spot per il gas naturale liquefatto nell’Asia Nord-orientale è aumentato a 5,20 dollari per milione di unità termiche britanniche (btu), quasi il triplo rispetto al minimo toccato nel pieno della crisi pandemica di inizio anno. Il prezzo resta comunque significativamente inferiore ai sei dollari per milione di btu toccato nell’autunno del 2019. Anche se la pandemia continua a gravare sulla domanda commerciale di gas, le previsioni meteorologiche hanno spinto le utility giapponesi ad acquistare contratti sul mercato spot. La ripresa dei prezzi è sostenuta anche dai mercati cinese e taiwanese. (Git)