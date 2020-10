Usa: Corte Suprema ripristina vincoli a voto postale nel South Carolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha ripristinato ieri, 5 ottobre, una norma che impone agli elettori del South Carolina di ottenere la firma di un testimone nel caso ricorrano al voto postale. La Corte ha preso così la posizione dei Repubblicani contro l’amministrazione di quello Stato, uno dei numerosi a guida democratica ad aver allentato i requisiti per il ricorso al voto per corrispondenza in vista delle elezioni presidenziali Usa del prossimo novembre. Nel South Carolina alcuni elettori hanno già fatto ricorso al voto postale anticipato, e la Corte Suprema ha stabilito che il pronunciamento non inficerà le preferenze espresse sino a questo momento. L’obbligo della firma di un testimone, che attesti la regolarità della procedura di voto a domicilio e il diritto di voto del soggetto interessato, ha valenza giuridica pari a quella di una testimonianza giurata, ed è oggetto di battaglie legali e politiche sin dalle primarie presidenziali che si sono tenute nel South Carolina la scorsa primavera. (Nys)