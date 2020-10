Corea del Nord: Kim Jong-un presiede incontro Politburo su sviluppo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha presieduto una riunione del Politburo del Partito del lavoro nordcoreano, e lanciato una “campagna di ottanta giorni” per conseguire un balzo nello sviluppo economico e altri obiettivi prioritari entro la fine del 2020. Lo riferiscono i media di Stato nordcoreani. Lo scorso agosto Kim ha ammesso che il piano quinquennale di sviluppo economico lanciato dalla sua amministrazione non ha conseguito gli obiettivi sperati a causa di sfide storiche sul fronte interno ed estero: dalla pandemia, ai disastri meteorologici, sino allo stallo dei negoziati per la normalizzazione delle relazioni nella Penisola coreana. Il leader nordcoreano si è impegnato in quell’occasione a presentare un nuovo piano di sviluppo entro il congresso del Partito del lavoro in programma il prossimo gennaio. Secondo “Korean Central News Agency”, l’incontro del Politburo “ha discusso, come prima voce in agenda, la questione della degna accoglienza all’ottavo Congresso del Partito tramite il lancio di una Campagna di ottanta giorni che coinvolga il Partito, l’intero paese e i suoi cittadini”. Durante l’incontro del Politburo è stata anche formalizzata le decisione di “glorificare il 75mo anniversario fondativo” del Partito del lavoro con una serie di celebrazioni sabato, 10 ottobre. (segue) (Git)