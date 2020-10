Coronavirus: domani proroga emergenza, poi Dpcm con stretta su mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione per fare il punto con i rappresentanti di Regioni e Comuni sull'evoluzione del contagio da Covid-19, secondo quanto si apprende, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che domani dopo l'informativa alle camere ci sarà un Consiglio dei ministri per la proroga dello stato d'emergenza al 31 gennaio. Mercoledì verrà poi firmato un Dpcm per la durata di 30 giorni in cui verranno confermate tutte le misure vigenti in materia di prevenzione e la stretta sull'utilizzo delle mascherine anche all'aperto. Al momento non sono previste ulteriori eventuali misure che possano portare ad una stretta sulle attività. (Rin)