Usa-Russia: nuovo incontro tra delegazioni a Helsinki

- Rappresentanti di Russia e Stati Uniti si sono riuniti oggi a Helsinki per un vertice sulla "stabilità strategica", dove l’accordo sul nuovo trattato Start sarà all'ordine del giorno della riunione. Lo riporta il sito "Politico". Washington e Mosca sono ancora in disaccordo sui termini dell’estensione del nuovo trattato Start, che scadrà nel febbraio 2021, in particolare per quanto riguarda l'insistenza degli Stati Uniti affinché la Cina venga inclusa in qualsiasi accordo futuro. A rappresentare la parte statunitense è stato Marshall Billingslea, l'inviato presidenziale speciale per il controllo degli armamenti. La delegazione russa è stata guidata dal vice ministro degli Esteri, Sergei Ryabkov. Billingslea ha preso una posizione pubblica più dura nelle ultime settimane su ciò che ci vorrà perché il presidente Donald Trump accetti una proroga dello Start. "A Helsinki sarà più chiaro se Mosca e Washington saranno in grado di raggiungere nuovi accordi e, in caso affermativo, in quale lasso di tempo", secondo un articolo di ieri sul giornale russo "Kommersant". "Ma è possibile che l'incontro si concluda senza risultati concreti. Nel frattempo, questa sarà probabilmente l'ultima consultazione di questo tipo prima delle elezioni presidenziali statunitensi previste per il 3 novembre". (Nys)