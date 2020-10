Usa: dipartimento di Trasporti, niente mascherina obbligatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (Dot) è contrario all'idea di emettere un obbligo nazionale che richiederebbe a tutti i passeggeri dei trasporti approvati dal Dot di indossare mascherine, sottolineando ancora una volta la mancanza di protocolli sanitari a livello federale durante la pandemia di Covid-19. Lo riporta il sito di approfondimento "The Hill". La petizione per rendere obbligatoria la mascherina era arrivata da un sindacato di autotrasportatori. La richiesta esortato il dipartimento a "promulgare un regolamento che imponga ai passeggeri che viaggiano con fornitori di trasporto commerciale regolamentati dal ministero dei Trasporti di indossare mascherine o rivestimenti per il viso", principalmente per la salute e la sicurezza dei lavoratori del settore. (Nys)