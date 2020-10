Usa: Cdc aggiorna linee-guida, il Covid si trasmette anche attraverso aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centri per il controllo e la diffusione delle malattie hanno aggiornato le loro linee guida per riconoscere che il Covid-19 può essere diffuso anche nell'aria, in particolare nelle zone scarsamente ventilate. Lo riporta il sito "Axis". Negli ultimi tempi è cresciuto il consenso sul fatto che il coronavirus può essere diffuso attraverso particelle persistenti e goccioline nell'aria da persone a più di un metro e mezzo di distanza in determinate condizioni - anche se i Cdc dicono ancora che la diffusione avviene principalmente attraverso il contatto ravvicinato con una persona infetta, attraverso goccioline respiratorie prodotte dalla tosse, dallo starnuto o dal parlare. L'aggiornamento segue un errore dell'agenzia del mese scorso, quando la guida aggiornata è stata accidentalmente pubblicata senza revisione. "L'aggiornamento di oggi riconosce l'esistenza di alcuni rapporti pubblicati che mostrano circostanze limitate e non comuni in cui persone con Covid-19 hanno infettato altre persone che si trovavano a più di un metro e mezzo di distanza o poco dopo che la persona positiva al Covid-19 ha lasciato un'area", ha detto l'agenzia. "In questi casi, la trasmissione è avvenuta in spazi poco ventilati e chiusi che spesso comportavano attività che causavano una respirazione più pesante, come il canto o l'esercizio fisico. Tali ambienti e attività possono contribuire all'accumulo di particelle portatrici di virus". (Nys)