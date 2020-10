© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel Lazio.COMUNE DI ROMA- La Sindaca di Roma Virginia Raggi presenta "Recovery Fund per Roma" - Piano di Sviluppo resiliente, sostenibile e inclusivo (Sala della Protomoteca, Campidoglio) - ore 12.30- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene al convegno "La città resiliente e il cambiamento climatico" (Casa dell'Architettura, Piazza Manfredo Fanti,47) - ore 14.30- L’assessore all’Urbanistica Luca Montuori interviene al convegno “La città resiliente e il cambiamento climatico”. Piazza Manfredo Fanti 47 a Roma - ore 14.30REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla presentazione del V rapporto “Mafie nel Lazio”. Partecipano Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio legalità e sicurezza della Regione Lazio, colonnello Francesco Gosciu, direttore della Dia di Roma, Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant’Egidio e il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. L’evento si svolge a Roma, Via Roccabernarda, 8 – ore 12. (segue) (Com)