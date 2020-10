© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Organizzato dall’assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si terrà domani la conferenza stampa di presentazione della mostra Sulle tracce del crimine, viaggio nel giallo e nero Rai. Dagli sceneggiati storici alle grandi serie TV. Come la Rai ha trasformato in oltre 60 anni il genere giallo e investigativo. Museo di Roma in Trastevere, Piazza S. Egidio 1/b, Roma – ore 11.- Presentazione XXVIII edizione del workshop turistico internazionale Buy Lazio. Sala del consiglio della Camera di Commercio di Roma via De Burrò 147 a Roma – ore 11.- Ad apertura del Festival della Sociologia, la conferenza stampa daltitolo "La Sociologia non si ferma". Presso l'aula Magna di Unitelma, Sapienza in viale Regina Elena 295 Roma - ore 11.45 (segue) (Com)