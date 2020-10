Francia: Engie accetta proposta Veolia per il 29,9 per cento della partecipazione in Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione del gruppo energetico Engie ha accettato l'offerta presentata da Veolia per acquisire il 29,9 per cento della sua partecipazione in Suez per la somma di 3,4 miliardi di euro. “Il Cda ha preso atto degli impegni presi da Veolia, soprattutto del suo impegno incondizionato di non presentare un'offerta pubblica di acquisto ostile al termine dell'acquisizione della partecipazione di Engie in Suez e del confronto tra le parti in questi ultimi giorni sul progetto industriale”, si legge in un comunicato. Il governo ha fatto sapere di aver votato contro la vendita. “In assenza di un accordo amichevole tra le imprese Veolia e Suez, lo Stato, azionista con il 22 per cento dell'azienda Engie, ha votato contro la proposta di cessione del blocco di Suez a Veolia”, ha fatto sapere il ministero dell'Economia di Parigi in un comunicato. (Frp)