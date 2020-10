Libia: sottosegretario Stato Usa, invita membri processo Berlino a mantenere impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato per gli affari politici David Hale ha partecipato oggi alla videoconferenza del Comitato dei seguiti sulla Libia, meccanismo istituito per l’attuazione delle conclusioni raggiunte nella Conferenza di Berlino lo scorso 19 gennaio. Secondo quanto riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, il Sottosegretario ha sottolineato il sostegno degli Stati Uniti per il processo politico facilitato dalle Nazioni Unite e ha invitato tutti i membri del processo di Berlino a mantenere i loro impegni rispettando l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite. Il sottosegretario ha elogiato l’impegno delle Nazioni Unite e della Libia per far avanzare il processo politico, in particolare la ripresa in ottobre del Forum per il dialogo politico libico facilitato dalle Nazioni Unite, che mira a creare un nuovo governo di transizione e tracciare il percorso verso le elezioni nazionali. Hale ha chiesto anche la rapida nomina di un inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia per portare avanti l'attuale slancio nei colloqui. “Gli Stati Uniti continueranno a coinvolgere le parti interessate per fermare i combattimenti e raggiungere un accordo di pace”, si legge nella nota del dipartimento di Stato Usa.(Nys)