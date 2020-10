Serbia: presidente Vucic conferisce ad Ana Brnabic il mandato per il nuovo governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’erano altre due cose su cui insistevo: considerare l'introduzione di due ministeri, uno per i diritti umani, l'uguaglianza di genere e il dialogo sociale, e uno per l’infanzia e lo sviluppo demografico", ha dichiarato Vucic aggiungendo di avere chiesto alla premier designata che il 50 per cento del governo sia costituito da donne. "Ho anche detto che tutte le persone che lavoreranno in parlamento e nel governo devono essere fortemente impegnate. Ci saranno grandi cambiamenti nelle società pubbliche e credo che saranno rapidi. Spero che questo porterà una nuova qualità, energia e forza per la Serbia. Sono ottimista e convinto che la Serbia riuscirà a preservare la pace e la stabilità, oltre che andare verso una crescita accelerata per i suoi cittadini", ha detto Vucic. (segue) (Seb)