Usa: dipartimento di Stato chiede cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh

- Il Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa Sergey Lavrov, il Ministro per l'Europa e gli Affari Esteri della Francia Jean-Yves Le Drian e il Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in rappresentanza dei Paesi copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce, hanno condannato "con la massima fermezza" l'escalation di violenza "pericolosa e senza precedenti" all'interno e all'esterno della zona del Nagorno-Karabakh. Lo comunica il dipartimento di Stato degli Stati Uniti in una nota. I tre rappresentanti ritengono che i recenti attacchi contro centri civili - sia lungo la linea di contatto sia nei territori dell'Azerbaigian e dell'Armenia al di fuori della zona di conflitto del Nagorno-Karabakh - e la "natura sproporzionata" di tali attacchi costituiscono "una minaccia inaccettabile per la stabilità della regione". I tre ministri hanno invitato nuovamente le parti in conflitto ad accettare un cessate il fuoco "immediato e incondizionato".(Nys)