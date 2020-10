Cile: Onu chiede indagine esauriente su manifestante spinto da un ponte dalla polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il rappresentante dell'Alto commissariato per l'America del Sud, Jan Jarab, ha sottolineato inoltre nella nota "l'omissione di assistenza dovuta alla vittima da parte dei Carabineros, aiutata da altri manifestanti e soccorritori civili". "I soccorritori civili meritano tutto il riconoscimento e il sostegno della società cilena", ha affermato Jarab. Secondo l'Ufficio dell'Onu, il caso del giovane caduto dal ponte non è eccezionale, ma "si aggiunge al già ampio elenco di altri casi di violazioni dei diritti umani da parte delle forze dell'ordine commesse nel contesto di manifestazioni sociali, che sono state documentate in diversi rapporti a livello internazionale e nazionale".