Migranti: Orlando (Pd), decreti Salvini vanno in soffitta, ripristinata civiltà

- Il vice segretario del Partito democratico, Andrea Orlando, ha sottolineato in un messaggio su Twitter che "i decreti insicurezza di Salvini vanno in soffitta. Il Pd - ha aggiunto commentando l'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto sicurezza - ripristina la civiltà e lo stato di diritto. Si cancella una vergogna e si riorganizza l’accoglienza per promuovere l’integrazione e garantire la sicurezza per tutti". (Rin)