Usa: ci sarà un plexiglass tra Harris e Pence durante il dibattito

- Sul palco del dibattito tra il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, e la senatrice Kamala Harris, a Salt Lake City, Utah, dopodomani, sarà installata una lastra di plexiglass che dividerà i due. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". La novità arriva mentre un numero crescente di individui nell'orbita del presidente Trump sono risultati positivi al coronavirus, tra cui il presidente, la first lady Melania Trump, l'addetta stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, e due assistenti addetti stampa. Pence è risultato negativo al test per il virus, ma il numero crescente di casi dell'amministrazione Trump ha destato preoccupazione per l'imminente dibattito, soprattutto dopo che il presidente e la first lady sono risultati positivi due giorni dopo aver partecipato al dibattito presidenziale della scorsa settimana. A seguito della diagnosi di Trump, la Commissione per i dibattiti presidenziali ha deciso di mettere Harris e Pence a cinque metri di distanza l'uno dall'altro invece che a 2 metri e mezzo di distanza. La proposta del plexiglass è appoggiata dal comitato elettorale di Harris, ma non dal vicepresidente. "Se la senatrice Harris vuole usare una fortezza intorno a sé, faccia pure", ha detto la portavoce di Pence, Katie Miller, in una dichiarazione al sito "Politico". (Nys)