Usa: il medico di Trump, il presidente non è ancora completamente fuori pericolo

- Solo perché il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrebbe fare ritorno alla Casa Bianca stasera, non significa che sia "ancora completamente fuori pericolo", ha detto il suo medico, Sean Conley. Lo riporta il sito "Axios". Conley ha detto che Trump continuerà a ricevere il remdesivir e il desametasone steroideo dopo il ritorno alla residenza ufficiale. Sono passate più di 72 ore dall'ultima febbre di Trump, hanno detto i medici, e i suoi livelli di ossigeno e la sua respirazione "sono tutti normali". Conley non ha detto se Trump sarà confinato nella residenza della Casa Bianca fino al test negativo, né ha detto quando Trump è risultato negativo l'ultima volta, il che rivelerebbe quante persone sono state potenzialmente esposte durante i viaggi della campagna elettorale di Trump. Ci sono almeno tre nuovi casi alla Casa Bianca oggi, tra cui l'addetta stampa Kayleigh McEnany e altri due addetti alle comunicazioni. "Non abbiate paura di Covid. Non lasciate che domini la vostra vita", ha twittato Trump, annunciando il suo ritorno.(Nys)