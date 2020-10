Usa: Biden augura la guarigione a Trump ma lo critica per la gestione del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden ha augurato al presidente Donald Trump una rapida guarigione ma ha criticato la sua leadership. Lo riporta il "New York Times". Parlando da Miami, in Florida, dove ha incontrato i rappresentanti della comunità latinoamericana, Biden ha denunciato la gestione della pandemia da parte di Trump e i risultati in politica estera, specialmente nei confronti del Venezuela e di Cuba. "Sono stato felice di vedere il presidente parlare e registrare video durante il fine settimana", ha detto Biden durante un discorso che ha tenuto nel quartiere Little Havana di Miami mentre indossava una mascherina. "Ora che è impegnato a twittare i messaggi della campagna elettorale, gli chiederei di fare questo: ascoltare gli scienziati. Sostenere le mascherine a livello nazionale". "Questa settimana moriranno almeno altre 5 mila persone", ha avvertito il signor Biden. "Contagi e morti stanno aumentando in molti Stati. Spero che la guarigione del presidente sia rapida e di successo, ma la crisi di Covid della nostra nazione è molto, molto lontana dall'essere superata". (segue) (Nys)