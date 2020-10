Usa: sondaggio Ipsos, Biden in vantaggio su Trump in Wisconsin e Pennsylvania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è apparso in vantaggio sul presidente in carica Donald Trump in Wisconsin e in Pennsylvania, a meno di un mese prima delle elezioni del 3 novembre, secondo i sondaggi di opinione Ipsos. Secondo le rilevazioni, l'ex vicepresidente è in vantaggio di cinque punti percentuali in Pennsylvania, in linea con l'intervallo di credibilità del sondaggio. Biden ha portato Trump in testa di sei punti in Wisconsin. In entrambi gli stati, Biden ha migliorato la sua posizione rispetto a metà settembre. Il sondaggio è stato svolto su oltre 600 partecipanti in entrambi gli Stati tra il 29 settembre e il 5 ottobre.(Nys)