Voti scolastici: approvati con un emendamento i nuovi giudizi “intermedio e finale”. Cosa cambia per i docenti

- La valutazione del profitto scolastico degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa attraverso un giudizio descrittivo, riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. E' quanto prevede un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio al Senato in merito all’esame del decreto Agosto, come ricorda la rivista specializzata "Orizzonte scuola". L’intervento, si legge sul sito, era inizialmente circoscritto solo alla valutazione finale, mentre non riguardava quella intermedia che rimaneva con il voto, come aveva ribadito il Ministero dell’Istruzione ai primi di settembre. Nell'emendamento si legge quanto segue: Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha previsto che "in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione".(Rin)