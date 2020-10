Bielorussia: Tikhanovskaya chiede mediazione Germania in confronto con Lukashenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata alla presidenza della Bielorussia, Svetlana Tikhanovskaya, ha chiesto alla Germania di mediare nel confronto con il capo dello Stato in carica a Minsk, Aleksandr Lukashenko. È quanto riferisce l'emittente radiofonica “Deutsche Welle”, che ha intervistato Tikhanosvkaya a Berlino, dove la politica è giunta oggi alla vigilia del suo incontro con la cancelliera tedesca, Angela Merkel. Nella giornata del 7 ottobre prossimo, l'attivista bielorussa verrà ricevuta dal ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas. A “Deutsche Welle” Tikhanovskaya ha dichiarato che in Bielorussia, l'opposizione ha “bisogno di aiuto per mediare nei negoziati con le autorità”del paese. A tal fine, “i responsabili politici tedeschi potrebbero essere molto utili”, ha quindi evidenziato la candidata alla presidenza bielorussa. Allo stesso tempo, Tikhanovskaya si è espressa contro paesi terzi che si schierano nella crisi in corso a Minsk. In particolare, l'attivista ha dichiarato: “Vogliamo che altri paesi, compresa la Russia, aiutino solo come mediatori”. Secondo Tikhanovskaya, infatti, “soltanto i bielorussi possono risolvere questa crisi, forse con un aiuto. Questo è il motivo per cui chiediamo la mediazione ai paesi che vogliono sostenerci, preferibilmente sotto l'egida dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce)”. (Geb)