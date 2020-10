© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Infrastrutture e i Trasporti, l'esponente del Partito democratico, Paola De Micheli osserva che "il Pd e i candidati del centrosinistra vincono in tanti Comuni anche nei ballottaggi" e su Twitter commenta: "La nostra forza è nell'unità, nella capacità di aggregare, nelle idee e nella qualità delle persone. Ora avanti per il bene dell'Italia". (Rin)