© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, esprime "vicinanza e solidarietà agli operatori di Polizia che sono stati aggrediti e feriti oggi, in occasione di alcuni interventi di prevenzione e controllo del territorio. Ancora grazie - prosegue la titolare del Viminale in una nota - a tutte le donne e agli uomini delle Forze dell’ordine sempre in prima linea per garantire la sicurezza di tutti i cittadini".(Com)