Usa: Biden, ok al dibattito con Trump se sarà sicuro

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato oggi di essere disposto a partecipare al nuovo dibattito col presidente in carica, Donald Trump, in programma per la prossima settimana solo se gli esperti sanitari dicano che sarebbe sicuro. Lo riporta l'emittente "Cnn". Trump è al suo quarto giorno di trattamento per il coronavirus all'ospedale militare Walter Reed. La diagnosi ha sollevato dubbi sulla sicurezza dei dibattiti in vista delle elezioni del 3 novembre. Il secondo incontro faccia a faccia per Biden e Trump, che hanno avuto il loro primo dibattito la settimana scorsa, è previsto per il 15 ottobre a Miami, in Florida. "Se gli scienziati dicono che sarà sicuro e le distanze saranno sicure, allora penso che non ci sono problemi". Farò tutto quello che gli esperti dicono che è la cosa giusta da fare", ha detto Biden - che è risultato negativo al Covid-19 nel fine settimana - ai giornalisti nel Delaware, prima di recarsi in Florida per una tappa elettorale. Dopodomani è ancora in programma un dibattito tra il vicepresidente Mike Pence e il compagno di corsa di Biden, la senatrice Kamala Harris. Entrambi sono risultati negativi al Covid-19.(Nys)