Usa: funzionario campagna di Trump, esperienza del coronavirus gli darà un vantaggio su Biden

- Un funzionario del comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un'intervista ha detto che l'aver contratto il coronavirus darà al capo della Casa Bianca un vantaggio unico rispetto all'ex vicepresidente Joe Biden, data l'"esperienza in prima persona" di Trump con la malattia. "Cambierà per sempre il modo in cui qualcuno si relaziona con qualcosa che sta accadendo", ha detto Erin Perrine, direttore delle comunicazioni della campagna di Trump, all'emittente "Fox News". "Naturalmente questo cambierà il modo in cui... ne parla, perché sarà un'esperienza di prima mano", ha aggiunto Perrine. Perrine ha suggerito che la sua esperienza con Covid-19 ha dato al presidente un vantaggio su Biden, il candidato democratico alla presidenza. "Ha esperienza come comandante in capo. Ha esperienza come uomo d'affari. Ora ha esperienza come in individuo nella lotta al coronavirus", ha detto, aggiungendo: "Quelle esperienze di prima mano, Joe Biden, lui non le ha".(Nys)