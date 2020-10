Migranti: Gualtieri, superati decreti Salvini, al lavoro per sana integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, commentando l'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legge in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, ha voluto sottolineare che "finalmente si superano i decreti Salvini e si lavora per una sana integrazione, nel rispetto dei diritti umani. Sicurezza e accoglienza non sono incompatibili ma sono due valori fondamentali da difendere". (Rin)