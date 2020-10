Coronavirus: Usa, 210.079 morti su 7.447.363 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono stati almeno 7.447.363 casi di coronavirus negli Stati Uniti, e almeno 210.079 persone sono morte, secondo i dati pubblicati sul sito della Johns Hopkins University. I totali includono casi provenienti da tutti i 50 stati, dal Distretto di Columbia e da altri territori degli Stati Uniti, oltre a casi di rimpatrio. In tutto il mondo, gli Stati Uniti si collocano al primo posto nel numero totale dei decessi segnalati, e al quinto posto per quanto riguarda i morti ogni 100 mila persone. Il conteggio di Johns Hopkins mostra che gli Stati Uniti, il Brasile, l'India e il Messico sono responsabili di oltre il 50 per cento dei decessi da coronavirus. Oggi altri due membri dello staff dell’ufficio stampa della Casa Bianca sono risultati positivi al nuovo coronavirus, dopo l’addetta stampa Kayleigh McEnany. Si tratta, riferiscono fonti di “Abc News”, degli assistenti Chad Gilmartin e Karoline Leavitt. McEnany ha annunciato lei stessa in una nota di essere risultata positiva al virus, precisando che avvierà il processo di quarantena nonostante non mostri sintomi. Nel mondo si contano oltre un milione di morti di Covid-19 su 35 milioni di contagiati. (Nys)