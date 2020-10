Coronavirus: sondaggio "Cnn", più della metà degli statunitensi dice sì a vaccino a basso costo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un sondaggio condotto dall'emittente "Cnn" negli Stati Uniti, poco più della metà degli intervistati ha detto che avrebbe ottenuto un vaccino a basso costo per il coronavirus, se fosse fosse disponibile. Il 51 per cento degli adulti dice sì dunque a un vaccino che non sia troppo esoso, mentre il quarantacinque per cento degli intervistati ha detto che non lo farebbe, e il 4 per cento era indeciso o si è rifiutato di rispondere alla domanda. Il 51 per cento che ha detto che avrebbe cercato di ottenere un vaccino a basso costo è la più piccola percentuale che "Cnn" ha registrato da maggio. Il recente calo di disponibilità ad ottenere il vaccino viene dai sostenitori del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha espresso preoccupazione per la pressione esercitata dai funzionari dell'amministrazione sugli scienziati. In maggio e agosto, la maggior parte dei sostenitori di Biden ha dichiarato di voler ottenere un vaccino a basso costo, rispettivamente al 79 per cento e al 74 per cento. La maggioranza degli americani - il 61 per cento - ha detto di essere molto o in qualche modo fiduciosa che le prove del vaccino in corso stanno bilanciando correttamente sicurezza e velocità, mentre il 37 per cento ha detto di non essere troppo fiducioso o di non essere affatto fiducioso. Il sondaggio "Cnn", è stato condotto su 1.205 persone tra il 1° e il 4 ottobre. (Nys)