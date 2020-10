Usa: Biden augura la guarigione a Trump ma lo critica per la gestione del coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ha poi definito il presidente venezuelano Nicholas Maduro, "un dittatore, chiaro e semplice". "Il presidente Trump non può far progredire la democrazia e i diritti umani", ha detto Biden, "quando ha abbracciato così tanti autocrati in tutto il mondo, a cominciare da Vladimir Putin". Ha anche chiesto una politica cubana che enfatizzi "il potere del popolo cubano di determinare il proprio futuro". Gli Stati Uniti hanno ripristinato le relazioni diplomatiche con Cuba sotto l'amministrazione Obama, ma Biden ha riconosciuto che a Cuba "ci sono più prigionieri politici, la polizia segreta è più brutale che mai, e la Russia è ancora una volta una presenza importante a Cuba, all'Avana". "Cuba non è più vicina alla libertà e alla democrazia di quanto non lo fosse quattro anni fa", ha aggiunto Biden, sostenendo che "l'approccio dell'amministrazione non funziona". (Nys)