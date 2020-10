Coronavirus: sondaggio Usa, per due terzi Trump è stato irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi due terzi degli statunitensi sostiene che il presidente Donald Trump sia stato irresponsabile riguardo al suo contagio del Covid-19. A dirlo è un sondaggio commissionato dall'emittente "Cnn", secondo il quale il 63 per cento degli adulti dice che Trump ha agito in modo irresponsabile nel gestire il rischio di infettare le persone che erano state intorno a lui nei giorni precedenti alla diagnosi. Il 33 per cento ritiene responsabili le azioni del presidente, mentre il quattro per cento ha detto di non avere un'opinione. Il 72 per cento delle donne, il 66 per cento delle persone di 65 anni e più, il 66 per cento degli indipendenti e il 65 per cento dei bianchi laureati ritiene che Trump abbia agito in modo irresponsabile. Gli unici gruppi in cui la maggioranza ha promuove il presidente sono i sostenitori di Trump, al 79 per cento, e i repubblicani, al 76 per cento. La maggioranza degli intervistati, il 69 per cento, ha detto di fidarsi poco di quello che ha sentito dalla Casa Bianca sulla salute di Trump, mentre il 12 per cento ha detto di fidarsi di quasi tutto. La maggior parte degli intervistati - il 63 per cento - ha detto di non credere che l'infezione personale di Trump influirà sul modo in cui gestirà la pandemia di coronavirus. La disapprovazione della gestione dell'epidemia di coronavirus da parte di Trump ha raggiunto un nuovo massimo, al 60 per cento. Il sondaggio "Cnn" è stato condotto il 1° e il 4 ottobre e ha coinvolto 1.206 adulti. (Nys)