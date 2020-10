Libia: inviato speciale Onu auspica colloqui politici entro la fine di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la Libia Stephanie Williams ha annunciato oggi ai giornalisti che i colloqui politici intra-libici potrebbero riprendere auspicabilmente prima della fine di ottobre. Oggi la Williams ha partecipato alla videoconferenza del Comitato dei seguiti sulla Libia, meccanismo istituito per l’attuazione delle conclusioni raggiunte nella Conferenza di Berlino lo scorso 19 gennaio. “Dovrei avere notizie nei prossimi giorni”, ha dichiarato la Williams, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla ripresa dei colloqui. "Vorrei che prendessero il via prima possibile. Preferibilmente, entro la fine di questo mese", ha dichiarato l’inviato Onu. Per quanto riguarda le tempistiche la Williams ha sottolineato che verrà tenuto conto della decisione presa dal premier del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, di lasciare l’incarico entro la fine del mese.(Res)