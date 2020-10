Nagorno-Karabakh: Canada sospende licenze esportazioni attrezzature militari verso Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada ha sospeso le licenze di esportazione di attrezzature militari verso la Turchia a seguito delle voci di un loro utilizzo nel conflitto in corso nel Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaigian. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri, Francois-Philippe Champagne. La scorsa settimana, il primo ministro canadese Justin Trudeau ha affermato che il Global Affairs Canada stava esaminando le accuse secondo cui le forze dell'Azerbaigian utilizzano droni Bayraktar TB2 di fabbricazione turca dotati di sensori di acquisizione del bersaglio L3Harris Wescam di fabbricazione canadese. "In linea con il regime di controllo delle esportazioni del Canada e a causa delle ostilità in corso, ho sospeso i relativi permessi di esportazione verso la Turchia, in modo da avere il tempo di valutare ulteriormente la situazione", ha detto Champagne. Nella nota, il responsabile della diplomazia canadese ha nuovamente chiesto la cessazione immediata delle ostilità nella regione contesa del Nagorno-Karabakh e ha esortato le parti in guerra a sedersi al tavolo dei negoziati. Nel frattempo, Ottawa esaminerà se l'attrezzatura di fabbricazione canadese viene utilizzata per commettere violazioni dei diritti umani, una violazione dei termini contrattuali del Canada quando si vendono attrezzature militari all'estero.(Res)