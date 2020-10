Agricoltura: Rosati (Eur Spa), auguri a nuovo presidente Arsial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri a Mario Ciarla, nuovo presidente del CdA Arsial. Una persona capace, onesta e di sagacia istituzionale. Farà certamente bene: per continuare e innovare un lavoro negli interessi degli agricoltori, dell'ambiente e di coloro che hanno meno voce. Il cibo è un grande paradigma della sfida post Covid che ci attende". È quanto afferma in una nota Antonio Rosati, amministratore delegato di Eur Spa e ex presidente del CdA dell'Arsial. (Com)