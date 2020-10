© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione della Casa delle Invenzioni alla presenza della capogruppo capitolina della lista civica Rtr Svetlana Celli, del vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, del consigliere regionale Gianluca Quadrana, della coordinatrice della Casa delle Invenzioni Cristiana Meloni e di numerosi inventori e inventrici romani. Presso il Giardino La Limonaia di Villa Torlonia (via Lazzaro Spallanzani 1a), Roma – ore 12- La Sindaca di Roma Virginia Raggi presenta “Recovery Fund per Roma” - Piano di Sviluppo resiliente, sostenibile e inclusivo. Partecipano il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, l’assessore al Bilancio di Roma Capitale, Gianni Lemmetti. Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma - ore 12.30. (Com)