Brasile: coronavirus, prorogate restrizioni ingresso stranieri via terra, mare e fiume (2)

- Di contro il governo del Brasile ha deciso di riaprire i confini all'ingresso di stranieri di qualsiasi nazionalità e in arrivo attraverso voli internazionali in tutti gli aeroporti lo scorso 25 settembre. Nell'ordinanza di oggi, il governo ha reso il transito aereo ancora più flessibile, eliminando l'obbligo assicurativo per i viaggiatori in arrivo. Ora, gli stranieri dovranno solo soddisfare i requisiti di migrazione appropriati alla sua condizione, come i visti di ingresso, quando richiesti. A fine giugno, il governo aveva allentato le restrizioni prevedendo l'ingresso ai turisti via aerea attraverso gli aeroporti internazionali della capitale Brasilia, di Rio de Janeiro, Galeao oltre che di Guarulhos e Viracopos, entrambi nello stato di San Paolo. Successivamente, il 30 luglio l'esecutivo aveva deciso di riaprire per 30 giorni i propri confini ai passeggeri stranieri in arrivo attraverso voli internazionali, mantenendo le restrizioni all'ingresso valide in cinque stati: Mato Grosso do Sul, Paraiba, Rondonia, Rio Grande do Sul e Tocantins. (Brb)