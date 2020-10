Migranti: Bellanova, messo fine a inciviltà decreti Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stasera abbiamo messo fine all'inciviltà dei decreti 'in-sicurezza' di Matteo Salvini ripristinando condizioni di civiltà giuridica e giustizia sociale". Così la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, pochi minuti fa dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legge in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare. Per il ministro oggi si chiude "una pagina buia che aveva rigettato nell'ombra e nell'invisibilità migliaia di uomini e donne trasformati da una norma sbagliata e malvagia in clandestini e privati, insieme all'identità, di quegli strumenti di integrazione e inclusione propri di un paese civile capace di discernere e di costruire percorsi efficienti ed efficaci di legalità e integrazione a tutto vantaggio della sicurezza dei cittadini". (Rin)