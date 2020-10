© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato approvato in Consiglio dei ministri il decreto immigrazione. I decreti propaganda di Salvini non ci sono più. Vogliamo un’Italia più umana e sicura e un'Europa più protagonista". Così il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha commentato l'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legge in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare. (Rin)