Usa: gli amministratori delegati di Google, Facebook e Twitter testimonieranno al Senato

- Gli amministratori delegati di Google, Facebook e Twitter saranno chiamati a testimoniare al Senato alla fine di questo mese, secondo quanto riportato dal sito di approfondimento politico "The Hill". L'apparizione davanti al Comitato per il Commercio del Senato sarà la seconda volta che dirigenti di alto livello tecnologico compaiono quest'anno davanti al Congresso, dopo l'importante audizione di quest'estate davanti a una sottocommissione antitrust della Camera. Il Sundar Pichai di Google, Mark Zuckerberg di Facebook e Jack Dorsey di Twitter appariranno davanti al comitato il 28 ottobre, pochi giorni prima delle elezioni generali. L'udienza si concentrerà sulla Sezione 230 del Communications Decency Act, che è considerata il fondamento della moderna Internet. La legge del 1996, che è stata oggetto di maggiore attenzione da quando il presidente Trump l'ha presa di mira in un ordine esecutivo a maggio, conferisce alle aziende di Internet l'immunità dalle cause legali per i contenuti pubblicati sui loro siti da parte di terzi e permette loro di fare sforzi "in buona fede" per moderare i contenuti. La minaccia di far revocare tale protezione è stata sempre più spesso proposta come un randello per costringere le piattaforme ad apportare cambiamenti da parte dei legislatori. (Nys)