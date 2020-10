Kirghizistan: continuano gli scontri a Biskek, i manifestanti erigono barricate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i risultati preliminari pubblicati dai media di Stato, sono quattro le forze politiche che sono riuscite a superare la soglia di sbarramento del 7 per cento necessaria per entrare nel Consiglio supremo, il parlamento monocamerale kirghizo da 120 seggi: si tratta in particolare del partito Birimdik (Unità), cui è andato il 24,5 per cento dei voti; di Mekenim (Patria mia) Kirghizistan, con il 23,88 per cento delle preferenze; di Kirghizistan, con l’8,76 per cento; di Butun Kirghizistan (Kirghizistan unito), unica forza di opposizione a entrare in parlamento grazie al 7,13 per cento dei consensi. Gli altri 12 partiti che hanno preso parte alla competizione non hanno invece ricevuto il numero di voti necessari a trovare posto del nuovo Consiglio supremo. L’affluenza è stata pari al 56,5 per cento. (segue) (Res)