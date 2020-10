Kirghizistan: continuano gli scontri a Biskek, i manifestanti erigono barricate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime tre forze politiche emerse dalla tornata elettorale sono considerate filo-governative, con Birimdik e Mekenim Kirghizistan che in particolare hanno sostenuto negli ultimi mesi un rafforzamento della cooperazione con la Russia e con l’Unione economica eurasiatica. In campagna elettorale Birimdik, partito considerato particolarmente fedele al presidente Jeenbekov, è stato tuttavia accusato dai partiti minori di aver usato risorse amministrative per promuovere i suoi candidati. Tra questi vi è il fratello del capo dello Stato, Asylbek Jeenbekov, così come tanti ex dirigenti dell’ormai disciolto Partito socialdemocratico del Kirghizistan (Spdk). Mekenim Kirghizistan è invece partito legato alla potente e influente famiglia Matraimov, finita alla fine dello scorso anno al centro di un’inchiesta per corruzione. (Res)