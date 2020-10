Imprese: sottosegretario Di Stefano interviene a terza edizione Milano Wine Week

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, è intervenuto questa mattina all’apertura della terza edizione della Milano Wine Week, primo evento del 2020 dedicato alla promozione e al rilancio del settore vitivinicolo. Lo riferisce una nota dell’ufficio del sottosegretario. “Il vino è il nostro prodotto del settore agroalimentare più venduto all’estero e si sta ancora espandendo” ha esordito il sottosegretario. “Nel 2019 ha infatti toccato 6,4 miliardi di euro, +3,2 per cento rispetto al 2018, un trend che ci aspettiamo continui in futuro, con la ripresa post-Covid”, ha aggiunto. Sulla prossima apertura del “tavolo vino” di coordinamento tra associazioni viti-vinicole, Farnesina e Agenzia Ice, Di Stefano ha dichiarato: “Ho raccolto con grande entusiasmo, congiuntamente con la ministra Bellanova, la proposta di istituire un ‘Tavolo vino’, e sono certo che sarà uno strumento operativo fondamentale in questa fase, proprio come il Patto per l’Export ha avuto la sua genesi in 12 tavoli settoriali, lo scorso aprile”. “Intendiamo infatti utilizzare sempre più questi tavoli consultivi come strumenti agili di confronto con il mondo delle associazioni di categoria, per tracciare la via insieme, con una visione congiunta di pubblico e privato", ha concluso il sottosegretario.(Res)