Usa: Trump lascerà questa sera ospedale Walter Reed Medical Center

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che lascerà questa sera alle 18.30 (ora locale) il Walter Reed Medical Center, dove nei giorni scorsi era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid-19. Lo dichiarato lo stesso Trump in un messaggio sul suo profilo Twitter. “Oggi alle 18:30 lascerò il Walter Reed Medical Center. Mi sento davvero bene! Non abbiate paura del Covid. Non lasciate che domini la vostra vita. Abbiamo sviluppato, sotto l'amministrazione Trump, alcuni farmaci e conoscenze davvero eccezionali. Mi sento meglio di 20 anni fa!”, ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca. (Nys)