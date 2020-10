Cile: Onu chiede indagine esauriente su manifestante spinto da un ponte dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissariato delle Nazioni Unite (Onu) per i diritti umani ha chiesto un'indagine completa sull'episodio occorso il 2 ottobre in Cile, nel quale un giovane manifestante ha riportato gravi lesioni dopo essere caduto da un ponte della capitale Santiago, per una spinta ricevuta da un agente della polizia. L'Ufficio per l'America del Sud dell'Alto commissariato, si legge in una nota ufficiale, ha apprezzato il fatto che la magistratura cilena abbia avviato tempestivamente le indagini e ha espresso solidarietà all'adolescente e alla sua famiglia. Per l'Onu "è necessario indagare e, se del caso, giudicare e sanzionare non solo la responsabilità individuale del funzionario dei carabinieri direttamente coinvolto la possibile responsabilità dei comandanti incaricati dell'operazione". (segue) (Bua)