Germania: presidente Bundesbank Weidmann, ripresa perde slancio

- La ripresa dell'economia tedesca dalla crisi del coronavirus sta perdendo slancio, nonostante l'ottimismo del governo federale. È quanto dichiarato oggi dal presidente della Bundesbank, Jens Weidmann. In particolare, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Weidmann ha affermato: “Sebbene fosse inizialmente forma di V, la ripresa in realtà si sta appiattendo”. Tuttavia, ha aggiunto il presidente della Bundesbank, tale sviluppo era previsto e “la ripresa dell'economia tedesca probabilmente si trascinerà e rimarrà incompleta per qualche tempo”. Tale dinamica dipende, tra l'altro, dalle dai limiti all'attività economica derivanti dalle norme anticontagio attuate dal governo federale. Per Weidmann, l'economia della Germania ha già toccato il punto più basso della crisi. Il presidente della Bundesbank ha quindi sottolineato che, “mentre i primi metri di salita fuori dal fondovalle sono stati relativamente facili, l'ascesa al livello precedente alla crisi è ancora lunga e piena di incertezze”. Secondo Weidmann, il fattore decisivo è lo sviluppo della pandemia di coronavirus. (Geb)