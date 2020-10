© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Zicchieri, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore del Lazio è risultato oggi positivo al Covid 19. Il parlamentare sta bene, non ha alcun sintomo e sono stati attivati tutti i protocolli previsti per la cura e per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa della Lega. (Com)